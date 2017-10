La Juventus si è allenata nel pomeriggio ritrovando il portiere polacco Wojciech Szczesny dopo gli impegni con la sua nazionale. Domani sarà il turno di Barzagli, Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Mandzukic, mentre i sudamericani ritorneranno a ridosso della partita contro la Lazio di sabato. Per quanto concerne i singoli, Sami Khedira è da definirsi completamente recuperato, mentre Miralem Pjanic non dovrebbe essere rischiato per averlo per il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona.