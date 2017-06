Greets from Just had a good gym session over here! #preparation #USA #SK6 Un post condiviso da Sami Khedira (@sami_khedira6) in data: 18 Giu 2017 alle ore 10:02 PDT

Nonostante siano in vacanza, i giocatori della Juventus continuano ad allenarsi per mantenere la forma fisica. Sami, infatti, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha condiviso un'immagine che lo ritrae dopo un allenamento in palestra; "Greets from Just had a good gym session over here! #preparation #USA #SK6". Ecco la traduzione: "Appena fatta una buona sessione di ginnastica!", ha scritto il numero 6 juventino.