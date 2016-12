La Juventus si prepara all’ennesima rivoluzione estiva. Fra terzini da cambiare e centrocampo da rinfoltire, sono tante le operazioni che Marotta e Paratici sono chiamati a completare al termine della stagione e i due uomini di mercato bianconeri stanno già pensando alle strategie da mettere in atto la prossima estate.



VIA DUE BIG – Secondo l’edizione odierna di Tuttosport due big potrebbero dire addio al termine di questa stagione. Stiamo parlando di Sami Khedira e Mario Mandzukic. Il primo è attratto dalle offerte che arrivano da Stati Uniti e Australia, il secondo vorrebbe un posto da titolare inamovibile, senza essere costretto alle staffette di questa prima parte di stagione. Secondo il quotidiano di Torino, in caso di partenza delle due stelle bianconere, gli sforzi economici di Marotta e Paratici si concentrerebbero su una vecchia conoscenza del calcio italiano: Alexis Sanchez, in scadenza nel 2018 con l’Arsenal e non ancora giunto ad un accordo con i Gunners.