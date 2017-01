Vero e proprio insostituibile nel centrocampo bianconero, ma con poche chances di rimanere a Torino nella prossima stagione. E' il paradosso di Sami Khedira, corteggiato già da tempo dal New York City FC e probabile partente in estate. La Juve non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione di mercato nei confronti dell'ex Real Madrid: l'obiettivo del sesto scudetto consecutivo non ammette distrazioni. Ma tra sei mesi i dirigenti di Corso Galileo Ferraris potrebbero sedersi al tavolo e valutare le offerte provenienti dalla MLS per il centrocampista.