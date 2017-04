Massimiliano Allegri e la Juventus si godono un Sami Khedira in splendida forma, non solo per gli acciacchi fisici che in questa stagione sono praticamente spariti. Come riporta ilbianconero.com il tedesco ha già messo a segno 5 reti stagionali, condite anche da due assist. Tutte le reti dell'ex Real Madrid, però, sono arrivate in gare di campionato e ieri è stata la prima volta che una rete del tedesco non ha coinciso con una vittoria della Juve. Con il ritorno di Coppa Italia e la doppia sfida con il Barcellona alle porte, i bianconeri sperano che Khedira possa ritrovare la sua vena di bomber anche nelle coppe.