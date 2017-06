Complimenti @realmadrid per la vittoria della @ChampionsLeague bellissima serata per i miei compagni della nazionale..e non solo — Pepe Reina (@PReina25) 3 giugno 2017

Laperde la finale di Champions League contro il Real Madrid e le squadre avversarie fanno festa sui social network e non solo. Il primo a congratularsi con gli spagnoli per la vittoria è. Il portiere del Napoli su Twitter ha scritto: “Complimenti Real Madrid per la vittoria della Champions League bellissima serata per i miei compagni della nazionale..e non solo”. Il tutto accompagnato da unasotto forma di emoticon. Gli juventini non avranno preso bene il gesto del portiere spagnolo, non nuovo a episodi di questo tipo.- A proposito di, al quarto gol del Real Madridper le vie della città in seguito alla vittoria degli spagnoli. Su Twitter sono tanti gli sfottò diretti ai bianconeri. Una vera e propria festa, come se fosse capodanno. La squadra di Maurizio Sarri era uscita dalla Champions League proprio contro i Blancos.- Anche l'Inter si è congratulata via Twitter con il Real Madrid per la Champions League.Sorridono i nerazzurri, che difendono il primato italiano: "I nostri complimenti al Real Madrid per la sua dodicesima Champions League, unico club a vincerla due volte consecutivamente".- Anche in casa Roma non si tifava Juventus questa sera. Dopo la sconfitta della formazione bianconera in finale di Champions League, il difensore giallorossoha pubblicato un tweet inequivocabile: “”, corredato di faccine che ridono.