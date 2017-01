I contatti sono partiti da giorni. E adesso stanno entrando nel vivo: la Juventus vuole capire davvero i margini di fattibilità per Sead Kolasinac, terzino bosniaco classe '93 dello Schalke04. C'è di più: in realtà, da settimane i dirigenti bianconeri stavano prendendo informazioni per questo laterale sinistro così da provare a bloccarlo per il prossimo giugno a parametro zero, visto che ha il contratto a scadenza e può già firmare con il suo futuro club liberamente. Poi, l'improvvisa accelerata per la cessione di Patrice Evra ha spinto Marotta e Paratici a chiedere Kolasinac subito, anche a fronte di un indennizzo da pagare allo Schalke.



IL VERO OSTACOLO - La Juventus ci sta provando, vuole andare in fondo e tentare l'acquisto immediato. Ma senza svenarsi, potendo comunque prenotare il terzino per giugno. Il vero ostacolo è rappresentato dalla concorrenza proprio in vista della prossima estate: già due società di Premier League hanno contattato l'entourage di Kolasinac promettendogli un contratto importante per la prossima estate, come affare a parametro zero. Ecco perché il giocatore non ha ancora deciso e si sta tenendo le porte aperte, Juve e Schalke aspettano mentre Evra è con le valigie in mano. E Kolasinac rimane una prima scelta: accetterà? La Juve chiama, ma anche la Premier affascina...