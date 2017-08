Mateo Kovacic sarebbe stato offerto dal Real Madrid alla Juventus. L'ex Inter non ha convinto durante le sue due stagioni a Madrid e per questo Zidane ha deciso di scaricarlo. Le Merengues sono pronte a cedere il croato anche in prestito con diritto di riscatto ma come riporta Ilbianconero.com la Juve non è convinta in quanto Allegri preferisce profili più solidi dal punto di vista fisico.