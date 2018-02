Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato del proprio assistito al The Sun, confermando l'ipotesi di un trasferimento in Inghilterra. “Rugani è un calciatore di livello internazionale, può giocare in qualsiasi campionato e quindi anche in Premier", spiega il procuratore: "E’ giovane ed elegante, so che diversi top club europei lo stanno seguendo, alcuni di questi inglesi. L’Arsenal? Abbiamo parlato qualche stagione fa, ma al momento non ci sono contatti ufficiali con i Gunners. E’ felice alla Juve, non vuole lasciare Torino e spera di giocare con continuità. In ogni caso, se arrivasse una grossa offerta potrebbe essere ceduto”.