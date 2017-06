Guillermo Barros Schelotto, allenatore del Boca Juniors, ha parlato di Rodrigo Bentancur - centrocampista che da luglio vestirà la maglia bianconera - a Tuttosport: "Bentancur è già pronto per la Juventus. E' molto forte, è un talento da big. Non servono prestiti o passaggi intermedi. Negli ultimi mesi è ulteriormente migliorato, sottto tutti i punti di vista. Fino al 26 giugno rimarrà con noi, poi andrà in ritiro con i bianconeri. Rodrigo, come caratteristiche, è simile a N'Zonzi. Anzi, per me è meglio. Dove deve migliorare di più? In zona gol. Un centrocampista come lui deve segnare almeno 6-7 reti in una stagione. Nel 4-2-3-1 di Allegri, Bentancur può giocare tranquillamente in uno dei due posti in mediana".