È stato un venerdì sera amaro per la Juventus. Nel primo anticipo della 34esima giornata di Serie A la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto visita alla sorprendente Atalanta di questa stagione e, dopo un primo tempo difficile, era riuscita a portarsi in vantaggio. Salvo subire il gol del pareggio a pochissimi minuti dal fischio finale. Un errore non da Juve, come dichiarato poi dal'allenatore livornese. In una serata in cui di errori ce ne sono stati anche altri.



AMMISSIONE DI COLPA - Il più clamoroso è il rigore non concesso ai bianconeri per il netto fallo di mano di Toloi a centro area. Una svista che, come riporta Tuttosport, lo stesso arbitro della sfida, Marco Guida, ha poi ammesso. Intercettato negli spogliatoi dai dirigenti juventini, il fischietto campano ha spiegato di aver sbagliato a non concedere il penalty, ingannato dal suggerimento del suo assistente, Di Fiore, che gli ha segnalato un fuorigioco di Mario Mandzukic.