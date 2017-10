La Juve deve stare attenta a tutta l'Atalanta stasera, ovviamente, ma anche a un giocatore in particolare. No, non il super Papu Gomez, ma bensì il centrocampista Remo Freuler. Lui ha incontrato la Juve due volte e in entrambe è andato a segno nei 10 minuti finali: all'81' nella sconfitta per 3-1 allo Stadium e all'89' nel pari all'Atleti Azzurri d'Italia. Se vale il detto 'non c'è due senza tre', la difesa bianconera sa a chi prestare particolare attenzione.