Intercettato dai colleghi polacchi del noto quotidiano sportivo Prezgląd Sportowy, David Manasseh, direttore della Stellar Group, agenzia che cura gli interessi di Wojciech Szczęsny tra gli altri, ha smentito l'ipotesi secondo cui il portiere avrebbe già chiuso un accordo con la Juventus.



PALLA A WENGER - Manasseh ha inoltre aggiunto che Szczęsny non ha ancora sostenuto il tanto atteso colloquio con Wenger, di recente confermato per altre due stagioni sulla panchina dell'Arsenal, club che detiene la proprietà del cartellino dell'estremo difensore polacco. Resta alla finestra anche il Napoli, ma per Szczęsny, che preferirebbe un ruolo da numero 1 rispetto ad uno da riserva di Buffon o Reina, secondo il giornale polacco non sarebbe ancora da escludersi un futuro a Londra.