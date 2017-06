Un nuovo incontro, dopo quello di ieri, per confermare l'interesse. E continuare a lavorare alla ricerca dell'intesa. L'Everton fa sul serio per Mario Lemina e, dopo il pranzo di ieri, ha rivisto i dirigenti della Juventus nel tardo pomeriggio di oggi, in un albergo del centro di Milano. A rappresentare il club inglese Vincenzo Morabito, intermediario che stamattina aveva fatto tappa a Casa Milan. Da parte bianconera c'è tutta la disponibilità a trattare la cessione del centrocampista gabonese - valutato circa 20 milioni di euro da Beppe Marotta e Fabio Paratici, presenti all'incontro - e seguito anche dal Valencia.



NIENTE NETO - Sfumata, invece, la pista che portava a Neto. Questo pomeriggio i Toffees hanno infatti annunciato l'acquisto di Jordan Pickford dal Sunderland, riempiendo così la casella del portiere per la prossima stagione. Sul brasiliano, che lascerà la Juve, c'è ora il forte interesse del Milan, alla ricerca del profilo giusto dopo l'annuncio del mancato rinnovo di Gigio Donnarumma.