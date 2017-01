La Juve aspetta la decisione di Evra per sferrare l'offensiva per Kolasinac, ma intanto gli scenari cambiano nettamente. In casa Schalke, infatti, si ferma Baba, e il ko dell'esterno ex Chelsea blocca per forza di cose la partenza del bosniaco. Portarlo subito a Torino, quindi, diventa ancora più complicato e, anzi, la situazione, di colpo, si capovolge. Come riporta Sky Sport, infatti, per rimpiazzare Baba, lo Schalke potrebbe bussare proprio in casa della Juve e chiedere Patrice Evra. Il francese si troverebbe, così, ad alternarsi con quello che sarebbe dovuto essere il suo erede in bianconero.