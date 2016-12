La Juve ha un obiettivo importante in ottica 2017: la crescita del fatturato. Essa, negli ultimi anni, è stata costante e impressionante e l'intenzione, come riporta La Stampa, è quella di non fermarsi e chiudere il 2017 entrando nel club dei 400, ossia quel gruppo di società che fatturano oltre 400 milioni. In Italia i bianconeri non hanno rivali, ma in Europa guardano dal basso Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool.