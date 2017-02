Dopo essere stata ad un passo dal portarlo a Torino a gennaio, sembra che le speranze della Juve di portare Kolasinac in bianconero siano svanite. Stanno aumentando di giorno in giorno, infatti, le voci che accostano il bosniaco, in scadenza di contratto con lo Schalke 04, alla Premier League, in cui sta scoppiando un'autentica battaglia di mercato londinese tra Arsenal e Chelsea. In tutto ciò, lo Schalke 04 non sarebbe così intenzionato a perdere il proprio terzino e pare stia studiando una proposta di rinnovo di contratto che possa allettarlo a restare in Germania. In tutto ciò, la Juventus resta a guardare e le opportunità di sferrare un'offensiva vincente per portare il bosniaco a Torino quest'estate rasentano lo zero.