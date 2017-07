L'Ascoli e la Juve non hanno ancora trovato l'accordo per il futuro di Andrea Favilli, con i campioni d'Italia che vorrebbero protarlo subito a Torino (per poi girarlo in prestito), mentre i marchigiani puntano a mantenere il possesso del cartellino almeno un altro anno. In questa situazione, proverà a inserirsi l'Udinese, che parlerà con l'Ascoli, cercando di beffare la Juve.