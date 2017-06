Sull'arrivo di Patrik Schick alla Juve è solo questione di tempo. Ma quanto? Meno di quanto si pensi, se l'Under 21 azzurra farà il suo dovere la prossima sfida, in programma proprio contro la Repubblica Ceca di Schick mercoledì. In caso di vittoria degli azzurrini, per i cechi non ci sarebbero più possibilità di passare il turno, e allora non è escluso che il classe '96 voli a Torino per le visite mediche immediatamente, per poi rientrare in Polonia sabato, per l'ultima (e a quel punto ininfluente) gara dell'Europeo.