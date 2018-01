Dopo uno stop di circa un mese e mezzo, Benedikt Howedes è pronto a prendersi la Juventus o, se preferite, a ritentare la scalata nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, che ha trovato in Benatia-Chiellini la coppia di centrali difensivi più affidabile. Dopo i soli 68 minuti collezionati in stagione contro il Crotone, il difensore tedesco è vicino al pieno recupero in concomitanza con la ripresa degli allenamenti fissata per domani a Vinovo. Tornare pienamente efficiente dal punto di vista fisico per provare a strappare quella conferma in bianconero per la prossima stagione, complicata in questo momento dal rischio di non raggiungere le 25 presenze stagionali che comporterebbero l'obbligo di riscatto dallo Schalke 04 al termine della stagione a 13 milioni di euro più bonus.



OFFERTA AL RIBASSO - La volontà del club tedesco, legato al suo ex capitano fino a giugno 2020, è però quella di non contare più su Howedes in futuro, un fattore che favorirebbe la strategia alternativa che la Juventus ha in mente per provare a trattenere un giocatore che rappresenterebbe una valida alternativa per la difesa, anche in vista della permanenza di un Barzagli avviato verso i 37 anni. L'ad Marotta e il ds Paratici, forti di un rapporto proficuo con lo Schalke, rafforzato dal recente passaggio in Germania di Pjaca, potrebbero mettere sul piatto un'offerta al ribasso (non superiore ai 5 milioni, che si aggiungerebbe ai 3,5 corrisposti per il prestito la scorsa estate) per acquistare Howedes a titolo definitivo.