Nel giorno di Barcellona-Juventus, lo scrittore catalano Xavier Bosch ha dedicato una lettera - pubblicata dal Mundo Deportivo - alla leggenda bianconera Gigi Buffon: “Ti scrivo molti più caratteri dei 140 a cui si limita Twitter, perché la notte del Camp Nou non ammette sintesi” (…). Qualunque sarà il risultato finale, ti assicuro che questa sera sarà diversa da tutte le tue 1000 partite ufficiali precedenti e per le quali ti facciamo i complimenti (…). Messi farà follie per riuscire a fare ciò che non è mai riuscito a fare: segnarti un gol”. Aggiungendo: "Se andrai avanti tiferemo per te, Gigi”.