Tra la Champions e la sosta, il filotto in campionato della Juve passa dall'Atalanta. Tra infermeria e Higuain, il momento dei bianconeri è stato così fotografato da Max Allegri nella tradizionale conferenza stampa pre-gara.- ", lo è sempre stato anche se le ultime due volte è partito dalla panchina. Tutti gli anni sono diversi, quello fatto rimane ma ogni stagione si riparte da zero. Ci sono giocatori qui da noi che lo dimostrano, da Buffon a Barzagli, Chiellini, Marchisio, Lichtsteiner: chi ha vinto sei Scudetti sono un esempio.. E comunque sono contento di quello che ha fatto,".- "Domani, abbiamo giocato tante partite e qualcuno avrà bisogno di riposare. Chiellini sarà della partita, ma qualcosa cambierò.".- "Meno male che poi c'è la sosta, ci sarà tempo per far rientrare qualche giocatore.lo vedremo dopo la sosta,sta lavorando e speriamo di averlo il prima possibile,speriamo di averlo con la Lazio.sta lavorando, Chi è infortunato si sta anche riposando.va visto giorno dopo giorno, non è vicinissimo ma neanche lontanissimo.- "Domani, eventualmente. I giocatori per scendere in campo li abbiamo".- "Partita difficile, arriva da una grande prova come quella di Lione. Dovremo metterci sul loro piano".- "Sei vittorie di fila come nel 2015? Spero non sia uguale, perché poi la settima l'abbiamo pareggiata".- "Sta facendo grandi cose, ha personalità da vendere, main alcune situazioni sul lungo con un tempo di gioco in meno".- "Dobbiamo milgiorare nella condizione fisica anche se siamo migliorati molto, nella fluidità di gioco, nei singoli. Ma abbiamo tempo per farlo, comunque sia da qui a gennaio abbiamo sempre sette partite al mese".- "Non la faremo sicuramente domani, mercoledì a fine primo tempo però ne abbiamo avuto bisogno".- "Fortunato, esonerato solo una volta in trent'anni. Ha sempre fatto bene, anche a Monaco ha vinto la Bundesliga

BERNARDESCHI - "È cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, deve essere importate anche dall'inizio e da un momento all'altro può partire titolare".



GIOVANI JUVE A BERGAMO - "La prova che la Juve sta lavorando bene prendendo i migliori, l'Atalanta è un'ottima società dove poter crescere e il lavoro di Gasperini lo dimostra. Stanno facendo tutti bene, Caldara un po' più avanti"

- "Domani gioca Buffon, sono molto contento di quello che sta facendo Szczesny ma domani gioca Buffon".