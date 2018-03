Tocca a Gigi Buffon tastare il polso della Juve alla vigilia della supersfida di Champions League contro il Tottenham.



ASTORI - "Si riparte perché lo impone la vita, altrimenti ti lasci consumare dalle tragedie che invevitabilmente ti lambiscono. Il modo migliore per ricordarlo è far sì che il suo essere sportivo non venga dimenticato, rimane quello di giocare e fare bene il nostro mestiere"



SFIDA - "Sicuramente è una sfida molto accattivante, dovuta al fatto che si gioca in uno stadio storicamente incredibile e poi perché noi dobbiamo cercare di conqusitarci questa qualificazione che visto il risultato dell'andata e il valore dell'avversario sembra un pochino in salita. Ma a volte le sfide in discesa fregano un po' di più".



ULTIMA CORSA - "Ultima partita di Champions? Non mi ha toccato il pensiero, perché sono ottimista per natura. E mi auguro non sia l'ultima né per me né per la Juve, questa è la cosa più importante".



TOTTENHAM - "Squadra che ci metterà sicuramente in difficoltà. Ma il loro è anche un calcio che ci permetterà di avere anche delle occasioni favorevoli da rete, partita molto bella e molto equilibrata. Chi sarà la squadra che risulterà più cinica vincerà la gara".



DISTANZA - "Penso che non sia una coincidenza il fatto di aver subito gol e non vinto solo col Tottenham in questo 2018. La compattezza difensiva della nostra squadra era ed è una delle migliori in senso assoluto, lo dicevo anche quando la squadra veniva attaccata per i gol subiti. Poi c'è anche l'avversario, il Tottenham ha nell'attacco le armi migliori. Quando hai Kane, Alli e questi giocatori ci sta che il golletto ci scappi. Due sarebbe però ancora troppo".



PESSIMISMO - "Normale che la Juve sia circondata da pessimismo quando esce dal campo senza vittorie. Abbiamo abituato così bene tutti che al primo mezzo stop qualcuno storce la bocca senza considerare i meriti degli avversari.



FUTURO - "Non ho riflessioni da fare, sono già state fatte. Col presidente ci dobbiamo solo incontrare per definire ma penso che nell'incontro che ci sarà credo che più o meno le nostre idee combacino alla perfezione. Ma non è questo il palcoscenico per parlare di queste cose. Le idee combaciano, è sicuro. Ma non è questo il momento per parlarne, sarebbe fuori luogo. Ci stiamo giocando talmente tanto che non avrebbe senso. E poi non vorrei fare innervosire il mister (sorride, ndr)".



ERRORI - "C'è una gara che si svolge e deve essere svolta da squadra, nella gara della squadra c'è anche quella dei singoli individui che attraverso tante piccole situazioni cercano di trovare gli stimoli migliori per poter performare e dare il meglio di sé. Questo è il modo che ho sempre avuto e che mi porta qua a 40 anni a giocare partite di questo livello, l'errore o il mezzo errore mi disturba talmente tanto che la partita successiva voglio dimostrare di essere un portiere che fa ancora la differenza".



TESTA - "Io non so se i casi singoli, in questo caso parlo del mio, può essere paragonabile agli altri. Però che mi ricordi le migliori prestazioni che ho fatto sono arrivate quando con la testa ho affrontato la partita con la rabbia giusta a prescindere di come stavo fisicamente. Stare bene a volta ti induce a sottovalutare l'avversario perché ti senti invulnerabile. Preferisco star meglio di testa che fisicamente quindi".



KANE - "Il paragone con Batistuta è molto pertinente. Come forza fisica, come strapotere fisico, atletismo e finalizzazione ci sono molte analogie tra Kane e Batistuta. Sta vivendo da un anno e mezzo un periodo straordinario di forma fisica che inevitabilmente diventa psicologica, quando hai una condizione del genere è molto facile che le cose ti vengano bene e riesci a fare anche cose impensabili. In questo momento è tra i due-tre attaccanti più forti del mondo".