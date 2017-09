La storica e stoica difesa della Juventus è tornata, anche senza Leonardo Bonucci. Dopo il crollo iniziale contro la Lazio in Supercoppa Italiana e dopo lo schiaffo preso dal Barcellona al Camp Nou, i bianconeri hanno alzato il ritmo del proprio reparto arretrato e, a parte un gol di Matteo Politano contro il Sassuolo, non hanno subito reti contro Fiorentina, Torino e Olympiacos. In campionato sono la seconda miglior difesa con 3 gol subiti nelle prime sei giornate, dietro all'Inter con 2, oltre a essere la terza squadra per tiri concessi (58), dietro Napoli (47) e Milan (54). Perfetto, infine, il ruolino di marcia dei bianconeri all'Allianz Stadium: in cinque partite sono arrivate altrettante vittorie con 13 goal fatti e zero subiti.