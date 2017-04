E' ancora Napoli-Juventus e ancora al San Paolo, le due squadre si affrontano per la seconda volta in pochi giorni ma stavolta la posta in palio è la finale di Coppa Italia. L’andata è terminata con la vittoria juventina per 3 a 1 allo Stadium, risultato che obbliga gli uomini di Sarri a battere la Vecchia Signora con almeno due gol di scarto. Il pronostico di Sisal Matchpoint per il match è in bilico ma pende leggermente dalla parte degli azzurri, offerti vincenti a 2.42. Di poco superiore la quota per l’affermazione bianconera, a 2.86 il segno X paga 3.45.