Dopo una sosta ai box durata fin troppo...sono fuori dal tunnel!

Grande vittoria di squadra, uniti verso un unico obbiettivo!#POLITA pic.twitter.com/9uLTYOUYh8 — Rolando Mandragora (@OfficialRolly38) March 24, 2017

è tornato in campo con l'Under 21 nella vittoria dell'Italia per 2-1 sulla Polonia e ha voluto esternare tutta la sua gioia con una frase molto chiara: "". E dopo il lungo ko, è un messaggio bellissimo per lui, per la Juve e per l'Italia. Può riprendere a rincorrere il suo sogno.