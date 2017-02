Quando Massimiliano Allegri lascerà la panchina della Juventus, quella bianconera diventerà automaticamente la poltrona più ambita dell'intera Serie A. In vista di luglio il toto allenatore continua a tenere banco e nonostante smentite di rito, provocazioni e indicazioni più o meno velate, continuano i contatti fra i dirigenti del club bianconero e i potenziali sostituti dell'allenatore livornese.



SPALLETTI NON NEGA - Uno dei potenziali candidati è sicuramente Luciano Spalletti. L'attuale allenatore della Roma è in scadenza di contratto a fine stagione e i contatti per il rinnovo non accennano a decollare. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com ci sono già stati contatti fra Marotta e Spalletti che oggi, in conferenza stampa, a diretta domanda non ha voluto smentire l'ipotesi Juventus: "Io alla Juve dopo Allegri? Non so rispondere...". Di fatto non un "no" e una porta che rimane aperta.



SOUSA CI SPERA - Le alternative di certo non mancano, a partire da quel Paulo Sousa anche lui in scadenza di contratto a giugno con la Fiorentina. Il rapporto con la proprietà viola si è incrinato e l'addio a fine anno appare scontato. Più volte lo stesso presidente Cognigni ha dichiarato: "impensabile pensare che fino ad aprile non si guardi intorno per pianificare il suo futuro" e fra gli obiettivi c'è proprio un ritorno a Torino, stavolta da allenatore.



SIMEONE E JARDIM - Non possono passare inosservate, infine, le candidature di Diego Simeone e Leonardo Jardim. L'attuale allenatore dell'Atletico Madrid è un nome che piace molto alla proprietà e al presidente Agnelli inoltre rappresenta un profilo di allenatore molto simile a quello dell'ex Antonio Conte. Più staccato e spinto da Jorge Mendes è invece l'allenatore del Monaco. Il super agente portoghese più volte ha provato a instaurare un rapporto con la Juventus non ultimo il contatto poi sfumato per Andrè Gomes in estate (poi finito al Barcellona). Quella della panchina potrebbe essere la strada buona per aprire un nuovo canale di mediazione anche se Jardim resta per ora soltanto l'ultima opzione.