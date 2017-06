Una tentazione inglese che dura da più di un anno e non ne vuole sapere di interrompersi. Rappresenta questo la Premier League, per Leonardo Bonucci. L'estate scorsa Chelsea e Manchester City si erano date battaglia per convincere il difensore a lasciare la Juventus per provare una nuova avventura in Premier. E ora i tifosi bianconeri tornano ad avere paura di perdere uno dei loro leader, soprattutto dopo il messaggio affidato ai social ("Resta l'orgoglio di aver fatto parte di questo gruppo") nel post Cardiff.



CONTATTO AGENTE-CHELSEA - Dopo l'amichevole giocata dall'Italia con l'Uruguay lo stesso Bonucci ha definito come "chiacchiere" le voci su un suo possibile addio alla squadra di Massimiliano Allegri. Ma oltre alle chiacchiere c'è di più. Come riporta La Stampa, infatti, la scorsa settimana Alessandro Lucci, agente del centrale classe '87, è stato avvistato a Londra. Tanti colloqui per lui nella capitale inglese, tra cui anche uno con il Chelsea, che sta pensando di presentare un'offerta da 55 milioni di euro alla società del presidente Andrea Agnelli. Che, dal canto suo, non ha intenzione di cedere il suo regista difensivo, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di partire.