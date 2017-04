Noto per essere il "duro" dello spogliatoio bianconero, il Mr No Good sempre imbronciato e pronto a mostrare i muscoli,dimostra attraverso il proprio profilo Twitter di saper anche sorridere. E lo fa unendo ad una sua rara foto "allegra" una vera e propria dichiarazione d'amore per la: "Quando ti ricordi che giochi per la Juve". Ecco uno dei motivi per cui il croato è diventato nel corso dei mesi uno degli idoli assoluti della curva.