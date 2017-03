Provare a replicare quanto fatto con i vari Gabbiadini, Immobile, Zaza. La Juventus ha preso con questo obiettivo, durante la scorsa estate, l'attaccante figlio d'arte Simone Andrea Ganz, classe '93 scuola Milan. Ma la scelta successiva, ovvero mandarlo a giocare in prestito all'Hellas Verona in Serie B, non si sta rivelando azzeccata. Tutt'altro. Perché agli ordini di Pecchia, Ganz sta trovando pochissimo spazio: tre gol sono pochi, ma non è colpa di un ragazzo utilizzato pochissimo perché chiuso da Giampaolo Pazzini.



Ganz infatti ha giocato da titolare soltanto quattro partite, in altre tredici è subentrato a gara in corso. Numeri di una stagione ormai andata per un attaccante da cui era lecito aspettarsi di più, vista la convinzione con cui la Juventus si è fiondata per prenderlo nella scorsa estate. E adesso? A giugno, servirà una nuova sistemazione con la garanzia di giocare, per non perdere di vista il processo di crescita di Ganz junior.