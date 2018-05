Federico Bernardeschi è pronto a ritagliarsi un posto da titolare nella Juventus che verrà. Il talento ex Fiorentina ha offerto ottime risposte nella prima stagione a Torino e, come riporta ilBiancoNero.com, la dirigenza punta forte su di lui anche e soprattutto per il futuro. In un mercato estivo che potrebbe regalare diversi cambiamenti nell'attacco della Juve, la certezza - a prescindere dagli eventuali innesti - si chiama Bernardeschi.