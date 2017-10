Nessuno sgarbo all'Atalanta. In questi giorni, ci sono stati nuovi contatti diretti tra il club nerazzurro e la Juventus per il futuro di Leonardo Spinazzola: l'esterno rimane un pallino di Marotta e Paratici, pronti a riportare l'ala della Nazionale in bianconero prima possibile. Ma i rapporti con la famiglia Percassi sono buonissimi ed è arrivata una conferma importante per l'Atalanta, ovvero che la Juventus non riproverà a portare Spinazzola a Torino dal prossimo gennaio. Dopo il braccio di ferro della scorsa estate, la dirigenza bianconera non andrà oltre nonostante la forte volontà di Spinazzola di raggiungere la Juve.



BIANCONERO A GIUGNO - Nelle strategie c'è già Leonardo, la Juventus è sicura di portarlo con sé ma lo farà esclusivamente dal prossimo giugno. Questione di relazioni con l'Atalanta da non rovinare, a quel punto anche Caldara vestirà il bianconero senza creare problemi per anticipare l'arrivo dei due giocatori a Torino. Per la stagione che verrà, Spinazzola farà parte dei programmi della Juve...