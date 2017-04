Francesco Cassata, stella cresciuta nel settore giovanile della Juventus e attualmente in prestito all'Ascoli, è già entrato nel mirino di molti club italiani: come confermato da La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista ci sono Empoli e Bologna. I rossoblù, in particolare, vorrebbero Cassata per sostituire il partente Blerim Dzemaili.