Un super #HeaderChallenge per i ragazzi della nostra #JAcademy in Canada

Latorna a far impazzire il web: la sfida a colpi di testa e canestro che ha coinvolto molti spogliatoi in giro per il mondo, ha coinvolto anche una delle molteEcco il video dei giovani bianconeri in Canada: 16 colpi di testa per completare la challenge.