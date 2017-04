La Juve continua a monitorare Alex Meret. Il classe '97 è, con Donnarumma, il candidato numero uno a raccogliere l'eredità di Buffon e per i bianconeri arrivano buone notizie. Il Napoli, intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote alla Signora, guarda sì in casa Udinese, ma non per l'attuale estremo difensore della Spal. Nel mirino dei partenopei ci sarebbe, infatti, Karnezis, attuale numero uno dei friulani.