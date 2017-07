FANTACALCIOMERCATO

L'attesa, il momento giusto. E l'opportunità di mercato da cogliere.. Perché in casa c'è quel Rugani in cui si ripone grande fiducia, avrà più spazio Benatia, si passerà stabilmente alla difesa a quattro che non richiederà un numero eccessivo di difensori. Marotta e Paratici quindi non escludono l'opportunità di rimanere con i difensori che hanno, finché non verrà fuori l'occasione giusta.- Ad oggi, nessuna trattativa è decollata concretamente.dell'Atlético Madrid non è un discorso concreto, la Juve ha altre idee; così come sudella Lazio, a scadenza tra un anno e molto apprezzato, ma condizionato dal prezzo di Lotito (mai sconti, rapporti sempre delicati) e da qualche infortunio di troppo negli ultimi anni. E poi c'è: un anno fa è stato trattato dai bianconeri, adesso non decolla neanche questa opportunità.. Di certo, non ha fretta. Il dopo-Bonucci deve ancora iniziare...