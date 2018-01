Da La Gazzetta dello Sport, è stata stilata una TOP 11 degli affari a parametro zero condotti dalla coppia Marotta-Paratici alla Juventus. In porta c'è Neto preso dalla Fiorentina, in difesa il capolavoro Barzagli con Lucio e Dani Alves. In mediana, il prossimo acquisto Emre Can insieme a Pirlo e Sami Khedira mentre Pogba sulla trequarti - il colpo migliore in assoluto - affianca Llorente, Luca Toni e soprattutto Kingsley Coman.