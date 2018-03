Buone notizie per Lapo Elkann e per il suo marchio di moda e lifestyle Italia Independent. L'azienda dell'azionista della Juventus, ha infatti sottoscritto un accordo di licenza, per lo sviluppo e la distribuzione di occhiali con la The Walt Disney Company Italia.



L'ANNUNCIO - "Sarà un progetto unico, in grado di esaltare il suo dna, la sua filosofia e spingersi oltre grazie all'immensa fonte di ispirazione che Disney rappresenta. Sono estremamente orgoglioso di quest'unione, con uno dei marchi più importanti al mondo, nata da una visione comune e che testimonia la capacità di Italia Independent di attrarre realtà creative e dinamiche con le quali condividiamo valori".



GLI OCCHIALI DI TOPOLINO - Di fatto Lapo Elkann produrrà i nuovi occhiali marchiati "Topolino" che saranno prodotti per il 90esimo anniversario di Mickey Mouse.