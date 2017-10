La Lazio passa con pieno merito all'Allianz Stadium. Contro una Juve senza idee e senza equilibrio in fase di non possesso, fragile di testa a tal punto da non poter considerare la sfortuna (un palo e una traversa) come un fattore poi così decisivo. Lo è ai fini del risultato, non della sostanza di una squadra che ancora è da registrare. Dopo l'intervallo cambia la gara, Inzaghi batte Allegri su tutta la linea. Che gioielli Immobile e Milinkovic Savic, che disastro Barzagli, Higuain e pure Dybala, al secondo errore dal dischetto decisivo. Le pagelle di Calciomercato.com



Juventus-Lazio 1-2

JUVENTUS

BUFFON 5.5: Immobile lo fulmina, messo in crisi dalla sua retroguardia. Se Dybala avesse pareggiato, il merito sarebbe stato anche del suo piedone su Caicedo.

LICHTSTEINER 5.5: benino nel primo tempo, poi si perde nell'avvio di ripresa come il resto della Juve (72' STURARO 6: di certo non era lui che poteva cambiare la partita).

BARZAGLI 4: praticamente rimane negli spogliatoi al 45', la Lazio affonda come un coltello caldo nel burro dalla sua parte.

CHIELLINI 5: un paio di interventi decisivi, ma partecipa all'horror show al fianco di Barzagli

ASAMOAH 6: una delle poche note positive della serata, partecipa al gioco con continuità e crea superiorità numerica

KHEDIRA 5.5: finché ne ha, è un fattore. Quando non ne ha più, vaga senza meta (65' DYBALA 4.5: di rientro da quelle che Allegri ha definito due settimane di vacanze si accomoda in panchina, quando entra non riesce ad accendere una Juve senz'anima. Il palo gli nega il gol che avrebbe salvato almeno l'imbattibilità interna, dal dischetto getta al vento un altro punto dopo i due di Bergamo).

BENTANCUR 5.5: ormai ha conquistato Allegri che gli lascia le chiavi del centrocampo anche con un solo allenamento alle spalle, ordinato nel primo tempo e senza idee come tutta la Juve nella ripresa.

MATUIDI 6: sfida sui chilometri con Parolo, suona la carica predicando un po' nel deserto.

DOUGLAS COSTA 5.5: fa gol. Lo si nota solo per quello. Anche nel 4-3-3, ancora fuori dal gioco (54' BERNARDESCHI 6: più pimpante del brasiliano, si guadagna il rigore che alimenta i rimpianti in casa Juve)

HIGUAIN 4: pressa, ci prova e ci riprova. Ma doveva prendere per mano lui la squadra e non lo ha fatto, sprecando anche un'occasione clamorosa subito dopo il gol del pareggio di Immobile per poi fallire sempre il tempo quando potrebbe far male.

MANDZUKIC 5: forse era il caso di farlo rifiatare dopo le fatiche con la Croazia, lento e impacciato, nemmeno cattivo.

All. ALLEGRI 4: Inzaghi lo mette nel sacco per la seconda volta in due mesi. Prepara una Juve che dura 45 minuti appena, lenta e prevedibile quando c'è da sfondare, che soprattutto balla in difesa in maniera sempre più preoccupante.

LAZIO

STRAKOSHA 7.5: la traversa gli evita la figuraccia quando Higuain gli scatta la fotografia, stilisticamente non impeccabile ma sa essere decisivo. E per parare un rigore come questo servono quantomeno nervi saldi

BASTOS 6: è lui a tenere in gioco Douglas Costa in occasione del gol, neo che pesa in una prova positiva.

DE VRIJ 6.5: fa fatica a far ripartire la manovra sotto il pressing bianconero, graziato da Higuain quando gli spalanca la via verso Strakosha. Ma comanda la difesa con personalità crescendo col passare dei minuti, è lui forse quello che manca alla Juve

RADU 6: di esperienza si arrangia su Douglas Costa quando viene puntato.

MARUSIC 6: tra Asamoah e Mandzukic tiene testa con personalità e spirito di sacrificio.

PAROLO 6.5: si muove tanto, non è la generosità a fargli difetto

LUCAS LEIVA 6.5: si aspettava forse di dover seguire passo passo Dybala, sa in ogni caso cosa bisogna fare davanti alla difesa

MILINKOVIC SAVIC 7.5: impressiona per strapotenza ed eleganza.

LULIC 6: meno cattivo e brillante del solito, ma bada al sodo ed è quello che serve (84' PATRIC 5: che follia un intervento del genere con i tre punti ormai in tasca, salvato da Strakosha)

LUIS ALBERTO 7: nella Lazio sta sbocciando un regista d'attacco di quelli veri (72' NANI ng)

IMMOBILE 8: quando gli prendono i cinque minuti è devastante. E contro la Juve si scatena, un errore non acquistarlo per 11 milioni un anno fa, pure da ctp (76' CAICEDO 5: ha la colpa di fallire il contropiede del ko).

All. INZAGHI 7.5: ormai ci ha preso gusto. Il trappolone gli riesce ancora una volta, la Lazio soffre se c'è da soffrire e punisce quando c'è da punire. Ha per le mani un gran bel giocattolo.



@NicolaBalice