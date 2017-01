Vince e convince la Juve 'Galactica' contro la Lazio. Funziona tutto a meraviglia, ognuno fa quello che serve ed anche qualcosa di più. Biancocelesti nella versione peggiore della stagione probabilmente. Queste le pagelle di Calciomercato.com.

JUVENTUS-LAZIO 2-0

JUVENTUS

BUFFON ng: ospite non pagante.

LICHTSTEINER 6.5: morde e spinge, corre e non permette ad uno spento Felipe Anderson di accendersi (74' BARZAGLI 6: un quarto d'ora da terzino destro).

BONUCCI 6.5: dopo la difficile notte di Firenze, giganteggia e sfiora un gol da ricordare.

CHIELLINI 6.5: smaltita la febbre e la delusione di domenica scorsa, si fa sentire su tutto il fronte difensivo.

ASAMOAH 7: Inzaghi non lo mette in difficoltà, tra Lombardi e Patric fa un figurone.

KHEDIRA 6.5: torna per un giorno ai tempi del Real, tante punte da sostenere con intelligenza più che con corsa.

PJANIC 7: uno dei segreti di questa Juve galactica è lui, taglia e cuce, non si risparmia mai. Segnali importantissimi.

CUADRADO 6.5: la cosa migliore è il cross per la zampata di Higuain che vale il 2-0, tra i quattro davanti forse è quello che convince meno pur essendo nella posizione ideale per farsi notare.

DYBALA 6.5: apre la partita con una volèe da campione, il modo migliore per battezzare l'all in schierato da Allegri. Poi gioca a tutto campo, dettando i tempi della manovra bianconera ma anche fallendo due clamorose occasioni da gol nella ripresa (82' RINCON ng).

MANDZUKIC 7.5: il secondo segreto per sostenere tutta questa Juve è il lavoro che fa da esterno puro, prezioso anzi decisivo negli inserimenti.

HIGUAIN 7.5: c'è anche lui tra i fenomeni che fanno i gregari. Zampata da rapace d'area per il 2-0, alcuni ripiegamenti alla Mandzukic di cui uno che non sembra nemmeno compiuto dal Pipita. Poi inventa un assist meraviglioso per Dybala, sciupato (87' PJACA ng).

All. ALLEGRI 7: l'assenza di Marchisio e Sturaro lasciava presagire un cambio di assetto, lui fa di più e getta dentro tutto il potenziale offensivo che ha. E fa bene, più per il messaggio che lancia che per l'effettivo riproporsi di questa Juve in futuro. Nessun black out, partita chiusa in un quarto d'ora e controllata senza problemi fino al triplice fischio finale.

LAZIO

MARCHETTI 5.5: poteva fare qualcosa di più sul gol di Dybala, stavolta è solo normale rispetto ai precedenti match dello Stadium.

PATRIC 5: Mandzukic lo stritola, Asamoah lo imbarazza.

DE VRIJ 5: anche lui in affanno in avvio.

WALLACE 5: tiene a stento, o non tiene proprio, Higuain.

RADU 5.5: tutto sommato limita i danni con Cuadrado ed almeno prova di puro nervo a farsi sentire in sovrapposizione (60' LUKAKU 5.5: guarda Cuadrado).

PAROLO 5: corre, corre, corre. Pure troppo e in maniera poco costruttiva.

BIGLIA 5: quasi non lo si nota, delusione tra le delusioni (60' DJORDJEVIC 5: invece di stare fermo in panchina è rimasto fermo in campo).

MILINKOVIC-SAVIC 6: ha passo e sfrontatezza, ha almeno il merito di provarci pur andando a sbattere puntualmente contro il muro bianconero.

LOMBARDI 5: poca roba, non supporta Immobile e non aiuta Patric (66' MURGIA 6: mezz'ora ordinata).

IMMOBILE 5: uno contro tutti là in mezzo, finisce con l'arretrare pure troppo e finisce per predicare male nel deserto.

FELIPE ANDERSON 4.5: se non fosse per la lettura delle formazioni, nessuno si sarebbe accorto di lui.

All. INZAGHI 4.5: Lazio troppo piccola per essere vera. Nemmeno ci prova, nemmeno reagisce. Senza rabbia e senza voglia. Il 2-0 è risultato persino generoso.



@NicolaBalice