Paolo Silvio Mazzoleni, fischietto di Bergamo, dirige la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Ad assistere Mazzoleni, gli assisenti Manganelli-Preti, il quarto uomo Giacomelli. Al Var Fabbri, con l'assistente Aureliano.



53' RIGORE LAZIO - Rigore per la Lazio: Immobile cerca il contatto con Buffon, l'arbitro fischia il rigore per i biancocelesti. Il Var non interviene.



25' GOL JUVE - Rete di Douglas Costa, che su una ribattuta di Strakosha, batte di destro l'estremo difensore laziale. Posizione regolare quella del brasiliano.