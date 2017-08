La vendita dei biglietti per Juventus-Lazio, match di Supercoppa italiana in programma questa domenica allo stadio Olimpico, procede a rilento. Mentre per la finale di Coppa Italia erano stati staccati 67mila tagliandi, al momento le uniche zone esaurite dell'impianto sono la Curva Sud, la Curva Nord e la Tribuna Tevere (40mila biglietti venduti in tutto). L’obiettivo, come riportato da Tuttosport, è quello di arrivare a quota 55mila.