Quella di mercoledì sarà un'assemblea di Lega molto importante per il futuro del calcio italiano. Nella sede milanese di via Rosellini, si dovrà eleggere innanzitutto il nuovo presidente al posto del commissario Tavecchio, ma soprattutto diventeranno ufficiali alcune nuove alleanze tra i grandi club che ridefiniranno l'assetto politico sia in ambito nazionale che internazionale. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il grande favorito per la successione di Maurizio Beretta alla Lega di Serie A è l'attuale direttore generale Marco Brunelli, col nuovo amministratore delegato del Milan Marco Fassone che sarà scelto come vice, mentre Beppe Marotta e Claudio Lotito saranno gli altri consiglieri federali che, già giovedi, parteciperanno al Consiglio rinnovato a Roma.



Ovviamente, a fare particolare rumore è la ritrovata pax tra Juventus e Lazio dopo anni di aspre battaglie sul mercato e anche in ambito istituzionale, con la linea del presidente bianconero Agnelli da sempre ostile a quella del numero uno biancoceleste. Dopo il cambio di rotta della Juve sulla posizione del presidente FIGC Tavecchio, la "moneta di scambio" può essere rappresentata dai voti che proprio Lotito porterà dall'Italia affinchè Agnelli diventi il nuovo presidente dell'ECA, l'associazione dei principali club europei, prendendo il posto di Rummenigge. Secondo il Corriere della Sera, per il ruolo di braccio destro si profila un derby milanese tra il solito Fassone e Steven Zhang, figlio del patron di Suning e dell'Inter.