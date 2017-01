L'ex difensore della Juventus Moreno Torricelli , intervistato da Laziopress.it , ha presentato il match contro la Lazio in programma domani. Un'occasione per parlare anche del bel lavoro svolto dal tecnico biancoceleste e di alcuni giocatori che stanno brillando in questo campionato: " Inzaghi sta facendo molto bene, ha recuperato una situazione che all'inizio era ricca di problemi. E' stato molto bravo e i risultati che sta ottenendo sono una dimostrazione di questo. E' una Lazio che può lottare fino alla fine per un posto in Europa. Milinkovic-Savic? Ha ottime qualità, sta crescendo molto e con l'esperienza potrà migliorare ancora".



MOMENTO JUVE - "La Juventus ha tutte le carte in regola per lottare in ogni competizione. E’ una squadra che si è rinnovata tanto in questa stagione, ha acquistato giocatori molto forti. A volte ha questi passaggi a vuoto, ma ci possono stare. Si parla comunque di una squadra che è in testa al campionato, si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League come prima nel girone, quindi sta facendo bene. Ci sono purtroppo alcuni passi falsi, da ultimo quello di Firenze, che lasciano un po' perplessi. Possono capitare nell’arco di una stagione, ma l’importante è farne tesoro per poi ripartire".



LA PARTITA - "Mi auguro che sia un bel match. Si affrontano due squadre che giocano molto bene. La Juventus a Torino ha sempre ottenuto i tre punti. Ha raggiunto un record di 26 vittorie consecutive in casa e questo la dice lunga. In più sarà furiosa per la sconfitta subita al Franchi, sarà agguerrita. Ma dipenderà molto dalla Lazio e dal modo in cui affronterà la partita. Chi può sbloccarla? Ci sono moltissimi bianconeri che possono fare la differenza con una giocata. Ad esempio Dybala, Higuain e Pjanic, che qualora giocasse potrebbe determinare anche sui calci di punizione. Il difensore che mi piace di più? Difficile fare un nome, per quanto riguarda la Juve dic o Rugani . E' cresciuto moltissimo e speriamo che continui. Nella Lazio mi piace molto Lulic , che gioca esterno e a volte è in una posizione più alta".