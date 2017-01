Caldara è un giocatore della Juve. Manca l'ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi. E in attesa che siano appunto ufficiali iniziano a circolare le cifre. Si parla di 19 milioni di euro senza bonus nel caso in cui il difensore arrivasse a Torino già la prossima stagione, mentre, qualora rimanesse ancora a Bergamo, la Juve pagherebbe 15 milioni all'Atalanta, con un bonus di 4 al raggiungimento della ventesima presenza in Serie A. Un modo per assicurarsi, in ogni caso, che il ragazzo continui a inanellare presenze e acquisire esperienza.