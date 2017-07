La missione è partita. Beppe Marotta vola in Germania per regalare Douglas Costa alla Juventus, è il momento di raccogliere dopo aver seminato col lavoro del dg bianconero, del ds Paratici e dell'intermediario Giovanni Branchini che da oltre un mese hanno spinto col Bayern Monaco per aprire le porte di una cessione inizialmente difficilissima. Adesso il traguardo è arrivato: la Juve ha in pugno il brasiliano ex Shakhtar, un misto di potenza, esplosività, tecnica e qualità. E ha pronto per lui un contratto da circa 6 milioni di euro all'anno, questo l'accordo praticamente pronto con l'ala che occuperà l'ultimo posto extracomunitari restante.



OLTRE 40 MILIONI - Juve e Bayern si siedono al tavolo anche per trattare le cifre definitive dell'affare in prestito con obbligo di riscatto, la formula già pensata dai due club per Coman e Benatia, due trasferimenti sull'asse Torino-Monaco di questi anni. Pronti 6 milioni di prestito e 40 milioni di obbligo di riscatto, questo l'accordo che hanno in mente le due società per avvicinarsi ai 50 milioni da cui era partito il Bayern, richiesta abbassata poi dai protagonisti di questa delicata trattativa.



DOUGLAS FREME - Intanto, dal ritiro del Bayern Monaco filtrano indicazioni chiarissime sulla volontà di Douglas Costa. Il brasiliano ha chiesto ai dirigenti tedeschi di essere libero di poter andare alla Juventus, ovviamente di fronte ad un'intesa tra i due club; in più, si è allenato a parte ed è apparso quasi spazientito agli occhi dei compagni, professionale come sempre ma mai così carico per lasciare prima possibile il ritiro così da raggiungere la Juve che lo corteggia da mesi. Douglas spinge, forza, è un alleato importante come lo è stato nelle ultime settimane di silenzi e di lavoro dietro le quinte. Ora la Juve è uscita allo scoperto: Douglas Costa è il colpo voluto da Allegri e dalla società. Mai così vicino.