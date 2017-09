Vi abbiamo raccontato qualche settimana fa del lancio di MC8 emoji, un'applicazione per iOS e Android di emoticon firmata Claudio Marchisio, il cui ricavo è devoluto all'Airc, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il Principino bianconero è contento dei risultati ottenuti finora, come ha dichiarato tramite il proprio profilo ufficiale su Instagram: "Siete stati in tantissimi a scaricare MC8Emoji. Grazie! Ma c’è ancora moltissimo da fare per sostenere i progetti dell’@airc_ita e raggiungere il traguardo di sconfiggere il cancro. Continuate a scaricare l’App su Apple Store e Google Play e inviatemi un messaggio su Messenger utilizzando le mie Emoji. I tre scrittori più creativi riceveranno la mia maglia autografata, avete tempo fino al prossimo 15 ottobre".