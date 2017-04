Il giorno dopo la gaffe di Juan Cuadrado che ha involontariamente postato su Twitter una foto che lo ritrae con la maglia della Juventus della prossima stagione, sono iniziate a circolare sui social media immagini delle prime maglie bianconere per la prossima stagione in vendita in Indonesia. Come riporta ilbianconero.com uno degli Adidas store del paese asiatico ha già messo in vendita le maglie della Juve con il nuovo logo. Ecco le immagini di uno dei primi tifosi ad averla acquistata.