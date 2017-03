La Juve vince una partita pazzesca. Che sembrava assumere i connotati della beffa considerando la decina di occasioni da gol sciupate e il contropiede regalato al Milan. La beffa è poi invece tutta per il Milan. Dybala freddo dal dischetto, Asamoah una sorpresa al posto di Alex Sandro. Male, malissimo Bonucci. Anche peggio Pjaca.

JUVENTUS-MILAN 2-1

JUVENTUS

BUFFON 6: a tu per tu con Bacca può fare poco, ma è il secondo gol che subisce sotto le gambe. Non colpevole, non impeccabile

BARZAGLI 5.5: il modo in cui Deulofeu lo brucia in contropiede è il segno del tempo che passa, sacrificato per avere una maggiore spinta sulla destra nell'intervallo.

(46' LICHTSTEINER 6: senza infamia e senza lode, soffre lo spagnolo come chiunque d'altronde ma ha il merito di crederci in occasione dell'azione che porta al rigore)

BONUCCI 5: fuori tempo e fuori posizione in occasione del gol del Milan, anche in questa occasione è protagonista negativo ma non arriva la redenzione nel secondo tempo. Anzi, quado Deulofeu lo punta finisce per sfrecciargli a fianco impietosamente. Fermo, preoccupantemente fermo.

BENATIA 6.5: un gol in proiezione offensiva ed una condizione che sembrava proporlo come il più in forma tra i difensori visti in campo in questa occasione salvo poi ritrovarsi costretto a chiedere il cambio per l'ennesimo guaio fisico. Per sua fortuna, lo spauracchio Deulofeu lo grazia su un retropassaggio che precede il cambio di qualche minuto (78' RUGANI 6: entra a freddo, si arrangia)

ASAMOAH 7: la vera sorpresa della serata è lui al posto di Alex Sandro. Parte male con una giocata scellerata, poi cresce e non è di certo lui ad andare in difficoltà quando viene puntato da Deulofeu.

PJANIC 6: a tutto campo gioca anche lui, dettando i tempi del gioco e creando un'asse di qualità nella proposta di calcio con Dybala. Ammonito per proteste, una costante nel suo atteggiamento che andrebbe rivista.

KHEDIRA 6: sui suoi piedi due clamorose palle gol sprecate, che pesano sull'economia del risultato. Ma il ripiegamento a cinque minuti dalla fine sul contropiede a campo aperto del Milan vale come e più di un gol segnato.

DANI ALVES 6.5: non ha lo sprint o i lampi di Cuadrado, ma con lui in quella posizione ecco che il giro palla migliora in termini di fluidità. L'assist per Benatia è una chicca.

DYBALA 7.5: il gol arriva al 97', un calcio di rigore di cui si parlerà per chissà quanto tempo. Che lui in ogni caso trasforma da manuale, cancellando l'errore di Doha. Già prima, però, disputa una prestazione di grande intensità e qualità. Da leader vero per 95 minuti, da campione sul dischetto.

PJACA 4.5: cinque occasioni da gol, almeno un paio clamorose. Il forfait di Mandzukic si trasforma nell'opportunità che chiedeva da tempo, la spreca senza appello (88' KEAN ng).

HIGUAIN 5.5: due mesi al massimo, ora è appannato. Si accende al 94', due palle gol che meritavano miglior sorte, dalla parata di Donnarumma poi nasce l'azione del rigore.

All. ALLEGRI 6.5: qualche scelta a sorpresa, non tanto quella di Dani Alves ala quanto quella di Barzagli e Asamoah terzini. La Juve però non gioca male, costruendo un'incredibile quantità di palle gol puntualmente sprecate nonostante il forfait di Mandzukic. E paga a caro prezzo tutti gli errori, quelli sotto porta ma anche quelli che da Bonucci in poi hanno portato al gol del pareggio rossonero. Ma si riprende tutto continuando ad attaccare, senza perdere mai la testa, davvero fino alla fine. E anche oltre.

@NicolaBalice