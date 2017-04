La Juve parte forte poi si limita a difendere al San Paolo. Benissimo Khedira, Higuain solo contro tutti, Lemina è un pesce fuor d'acqua. Queste le pagelle della Juve di Calciomercato.com.

​

NAPOLI-JUVENTUS 1-1



JUVENTUS

BUFFON 6: il Napoli pecca di precisione, quando viene centrato lo specchio della porta lui però c'è sempre. Può poco sul gol di Hamsik, andando senza paura in scivolata su Mertens evita la beffa sul retropassaggio di Asamoah.

LICHTSTEINER 6.5: rimane bloccato e disinnesca un nervoso Insigne.

BONUCCI 5.5: si fa notare meno di Chiellini, non è necessariamente un male e ci mette spesso una toppa. Ma poi va completamente fuori giri in occasione del gol di Hamsik.

CHIELLINI 6: un disimpegno avventato innesca l'azione più pericolosa del Napoli nel primo tempo. Poi però spazza tutto quello che c'è da spazzare, diga quasi insuperabile.

ASAMOAH 5.5: il movimento senza palla di Callejon spesso rischia di mandarlo fuori giri, ma si arrangia sempre in qualche modo. Clamoroso l'errore in appoggio su Buffon che per poco Mertens trasforma nel 2-1.

LEMINA 5: riciclato esterno destro, sbaglia troppo spesso la scelta delle giocate (61' CUADRADO 6: non riesce a cambiare marcia alle ripartenze bianconere, svolge il compito con diligenza)

MARCHISIO 5.5: finisce col nascondersi, patisce il ritmo di un Hamsik scatenato (80' DYBALA ng).

KHEDIRA 7: totale, sembra anche veloce in alcune circostanze. E i tempi della triangolazione con Pjanic sono da manuale del calcio.

MANDZUKIC 6: stringe i denti, gioca da esterno di centrocampo puro con licenza di difendere più che di spingere in appoggio a Higuain.

PJANIC 6.5: regista alto più che trequartista, l'assist per Khedira è una perla di rara bellezza ed importanza ma col passare dei minuti sparisce dal gioco. Torna a dettarlo quando Allegri lo posiziona dieci metri sotto e non più sopra i due mediani, ma con una Juve così bassa non riesce a creare niente di pericoloso (86' RINCON ng).

HIGUAIN 6: solo solissimo davanti, lotta contro tutta la difesa napoletana e il San Paolo intero. Non ha mai nessuno con cui fraseggiare, quando prova a girarsi deve sempre fare i conti con una marcatura raddoppiata o triplicata. Non trova il gol, ma svolge un lavoro sporco preziosissimo.

All. ALLEGRI 5.5: tra scelte tecniche ed altre forzate, propone una Juve inedita e votata al contenimento. L'effetto novità porta ad un avvio intraprendente, poi i bianconeri si abbassano troppo limitandosi a difendere senza riuscire mai spezzare il monologo napoletano. Il piano di Allegri funziona quindi solo a metà, ma date le circostanze il punto conquistato al San Paolo è pesantissimo.